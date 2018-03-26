G.Saray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    G.Saray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı!

    G.Saray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı!

    Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan 'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forması sızdırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların paylaştığı forma sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.

    Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de 'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı formayı takipçileriyle paylaştı.

    Kısa sürede birçok etkileşim alan bu paylaşım sonrası, Galatasaraylı taraftarların birçoğu gelecek sezon giyileceği iddia edilen klasik parçalı formayı oldukça beğendi.

    İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon forması...

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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