Terim biletlerini kesti – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    biletlerini kesti

    <a href="/index/terim?id=331ca17c-40a5-4816-83d7-733ccad147a4" class="" rel="tag">Terim</a> biletlerini kesti

    Fatih Terim Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin biletini şimdiden kesti.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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