Tarık Çamdal başa dert oldu! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    başa dert oldu!

    <a href="/index/tarik-camdal?id=76117d41-eda9-4a74-8fd4-9d89b27ed1df" class="" rel="tag">Tarık Çamdal</a> başa dert oldu!

    Galatasaray'da istenilen performansı ortaya koyamamasına rağmen sarı-kırmızılı takımdan bir türlü gönderilemeyen Tarık Çamdal, gelecek sezon da Galatasaray'la devam edecek.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:26
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