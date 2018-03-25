G.Saray'dan o isim için 5 milyon €
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgileniyor. Garry Rodrigues'i İngiltere Premier Lig ekiplerinden birine satmayı planlayan Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği 23 yaşındaki Trezeguet için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Bruma'ya teklifler geldiği dönemde Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak B planını devreye sokan Galatasaray benzer bir stratejiyle Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi transfer etmek istiyor. Rodrigues'e Premier Lig'den gelen teklifler sonrasında oyuncusunu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Galatasaray yönetimi, teknik kadronun çok istediği Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için düğmeye bastı.
KASIMPAŞA OPSİYONU KULLANACAK
Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten bir sezonluğuna kiraladığı ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Belçika medyası, Trezeguet için Galatasaray ile birlikte Beşiktaş'ın da istekli olduğunu iddia ederken, Kasımpaşa yönetiminin Anderlecht'in bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanacağı gelen haberler arasında.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 07:01
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Talisca seferberliği! Benfica'ya iki teklif...
Toplam 9
Yorum
thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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Bebek Gomis satışta!
Toplam 12
Yorum
GSLİ Çok fazla 129 tl bee kim verecek o kadar para
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Yıldırım yeniden aday mı? Açıkladı...
Toplam 14
Yorum
bjkli Kongrede rakip aday çıkmasının klubü bölmeyle ne alakası var anlamadım bir türlü?
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