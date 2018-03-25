G.Saray'dan o isim için 5 milyon € – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan o isim için 5 milyon €

    G.Saray'dan o isim için 5 milyon €

    ekiplerinden , ’da kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgileniyor. 'i İngiltere ekiplerinden birine satmayı planlayan Galatasaray, 'ın da istediği 23 yaşındaki Trezeguet için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

    Bruma'ya teklifler geldiği dönemde 'i kadrosuna katarak B planını devreye sokan benzer bir stratejiyle 'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi etmek istiyor. Rodrigues'e 'den gelen teklifler sonrasında oyuncusunu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Galatasaray yönetimi, teknik kadronun çok istediği Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için düğmeye bastı.

    KASIMPAŞA OPSİYONU KULLANACAK
    Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten bir sezonluğuna kiraladığı ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Belçika medyası, Trezeguet için Galatasaray ile birlikte 'ın da istekli olduğunu iddia ederken, Kasımpaşa yönetiminin Anderlecht'in bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanacağı gelen haberler arasında.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 07:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan o isim için 5 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN