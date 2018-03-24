Terim'in son gözdesi!
Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi...
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:51
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Terim'in son gözdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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