Musleralı Uruguay finale çıktı – Fotomaç – 24 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Musleralı Uruguay finale çıktı

    Musleralı Uruguay finale çıktı

    hazırlıklarını sürdüren Uruguay, 'de katıldığı Çin Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.

    hazırlıklarını sürdüren Uruguay, 'de katıldığı Çin Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi. 'nın kalede 90 dakika başarılı bir futbol sergilediği Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 10'da penaltıdan ve 37'de Edison Cavani attı. Uruguay finalde şampiyonluk için Çin'i 6-0 mağlup eden Galler ile karşılaşacak.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Musleralı Uruguay finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN