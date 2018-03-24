Musleralı Uruguay finale çıktı
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Uruguay, Çin'de katıldığı Çin Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Uruguay, Çin'de katıldığı Çin Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek finale yükseldi. Fernando Muslera'nın kalede 90 dakika başarılı bir futbol sergilediği Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 10'da penaltıdan Luis Suarez ve 37'de Edison Cavani attı. Uruguay finalde şampiyonluk için Çin'i 6-0 mağlup eden Galler ile karşılaşacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Musleralı Uruguay finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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