Gençlerin kulağını çekti
Milli arada, altyapıya el atan Fatih Terim, genç oyunculara ikazlarda bulundu.
Milli arada, altyapıya el atan Fatih Terim, genç oyunculara ikazlarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı bir önceki döneminde kulübe kazandırdığı Yunus Akgün, Recep Gül, Atalay Babacan, Ramazan Civelek, Ozan Kabak, Melih Gökçimen gibi oyunculara, "Neden sizi hala A takım seviyesinde göremiyorum?" derken, daha sıkı çalışmalarını öğütledi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Gençlerin kulağını çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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