Gençlerin kulağını çekti – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Gençlerin kulağını çekti

    Gençlerin kulağını çekti

    Milli arada, altyapıya el atan , genç oyunculara ikazlarda bulundu.

    Milli arada, altyapıya el atan , genç oyunculara ikazlarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı bir önceki döneminde kulübe kazandırdığı Yunus Akgün, Recep Gül, Atalay Babacan, Ramazan Civelek, Ozan Kabak, Melih Gökçimen gibi oyunculara, "Neden sizi hala A takım seviyesinde göremiyorum?" derken, daha sıkı çalışmalarını öğütledi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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