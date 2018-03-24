Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'den kararı!

    Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

    'in kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren ’le uzun soluklu sözleşme yapılacak. Oyuncunun 600 bin Euro olan yıllık ücreti, 1 milyon Euro’nun üzerine çıkarılacak.

    Galatasaray'da Sinan için devreye girdi. Geçen sezon sonunda G.Saray'dan ayrılmaya karar veren , Benfica'ya 400 bin Euro'ya gitmeye hazırdı. Ancak sarıkırmızılı kulüp satmaya yanaşmadı ve Sinan gönülsüz de olsa kaldı. İgor Tudor döneminde dibe vuran gurbetçi oyuncuyu Fatih Terim ayağa kaldırdı. Terim'in gelişiyle süre almaya başlayan Sinan şansını iyi kullandı ve teknik heyetin gözüne girdi.

    ANLAŞMASI GELECEK SEZON BİTİYOR
    Şık vole golü ile Konya galibiyetini getiren Sinan'ın G.Saray'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mayıs ayında seçilecek yeni yönetimin iç transferde ilk hamlesi Sinan Gümüş olacak. Fatih Terim'in de kalmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu ile uzun soluklu yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. 600 bin Euro ile takımın en az kazanan ismi olan Sinan'ın ücreti de 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacak.

    SABAH

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:59
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