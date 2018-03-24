Donk’a özel ilgi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Donk’a özel ilgi

    Donk’a özel ilgi

    Terim, Trabzon’a karşı cezalı Fernando’nun yerine Hollandalı ön liberoyu hazırlıyor

    Fernando'nun Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, 'a yeniden ilk 11 yolunu açtı. , maçında forma vermeyi düşündüğü Hollandalı ön libero ile idmanlarda yakından ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcının hedefi, Donk'un yanı sıra Sinan Gümüş gibi oyuncuların da fizik kondisyonunu üst seviyeye çekerek kalan 8 haftada kadrodaki alternatifleri artırmak. Milli aranın ardından şampiyonluk yarışında birbirinden zorlu mücadelelere çıkacaklarını hatırlatan Terim, uyguladığı yoğun antrenman temposu ile oyuncularını hazır tutmaya çalışıyor
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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