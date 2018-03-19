Pas sayısı dipte – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Pas sayısı dipte

    Pas sayısı dipte

    dün bu sezon en az isabetli pas attığı maçı oynadı.

    dün bu sezon en az isabetli pas attığı maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar sadece 227 pas yapabildi. Yüzde 68'le en düşük pas isabetiyle derbisini tamamladı. Buna rağmen doğru pozisyon almasıyla Fenerbahçe baskısını kırdı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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