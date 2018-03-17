İşte Muslera'nın açıklamaları:



"Büyük bir derbi... Uzun zamandır kazanamıyoruz burada biliyorsunuz. Kazanma fırsatını son bölümde bulduk ama olmadı. Bence keyifli, akan bir maç oldu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Buraya lider gelmiştik kazanmak isterdik ama 1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz."