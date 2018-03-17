Muslera: "1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz" – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    : "1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz"

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a>: "1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz"

    'ın kalecisi Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

    İşte 'nın açıklamaları:

    "Büyük bir derbi... Uzun zamandır kazanamıyoruz burada biliyorsunuz. Kazanma fırsatını son bölümde bulduk ama olmadı. Bence keyifli, akan bir maç oldu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Buraya lider gelmiştik kazanmak isterdik ama 1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz."

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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