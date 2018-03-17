Muslera: "1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz"
Galatasaray'ın kalecisi Muslera Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.
İşte Muslera'nın açıklamaları:
"Büyük bir derbi... Uzun zamandır kazanamıyoruz burada biliyorsunuz. Kazanma fırsatını son bölümde bulduk ama olmadı. Bence keyifli, akan bir maç oldu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Buraya lider gelmiştik kazanmak isterdik ama 1 puanın da kötü olduğunu söyleyemeyiz."
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:39
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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