Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:



"DEPLASMAN 11'İ DEĞİL"

"Takımıma güveniyorum, 6 puan öndeyiz ve umarım bugün de buradan kayıpsız döneriz. Sahaya çıkarttığımız 11, kazanmak isteyen bir 11 ve bu bir deplasman 11'i değil. Oynayarak kazanmak istiyoruz"

"LİDER GELDİK LİDER DÖNECEĞİZ"

Fernando'yu uzun zamandır hazırlıyoruz, bugün iyi olduğunu söyleyince kendisine şans verdik. Lider geldik, nasip olursa lider döneceğiz"