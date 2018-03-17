Fatih Terim: Lider geldik lider döneceğiz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Terim, "Lider geldik, lider döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:
"DEPLASMAN 11'İ DEĞİL"
"Takımıma güveniyorum, 6 puan öndeyiz ve umarım bugün de buradan kayıpsız döneriz. Sahaya çıkarttığımız 11, kazanmak isteyen bir 11 ve bu bir deplasman 11'i değil. Oynayarak kazanmak istiyoruz"
"LİDER GELDİK LİDER DÖNECEĞİZ"
Fernando'yu uzun zamandır hazırlıyoruz, bugün iyi olduğunu söyleyince kendisine şans verdik. Lider geldik, nasip olursa lider döneceğiz"
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:02
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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