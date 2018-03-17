Fatih Terim: Lider geldik lider döneceğiz – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    : Lider geldik lider döneceğiz

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: Lider geldik lider döneceğiz

    Galatasaray Teknik Direktörü , Fenerbahçe karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Terim, "Lider geldik, lider döneceğiz" ifadelerini kullandı.

    Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

    "DEPLASMAN 11'İ DEĞİL"
    "Takımıma güveniyorum, 6 puan öndeyiz ve umarım bugün de buradan kayıpsız döneriz. Sahaya çıkarttığımız 11, kazanmak isteyen bir 11 ve bu bir deplasman 11'i değil. Oynayarak kazanmak istiyoruz"

    "LİDER GELDİK LİDER DÖNECEĞİZ"
    Fernando'yu uzun zamandır hazırlıyoruz, bugün iyi olduğunu söyleyince kendisine şans verdik. Lider geldik, nasip olursa lider döneceğiz"

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
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