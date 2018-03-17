En skorer isim Hakan Balta! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    En skorer isim !

    En skorer isim Hakan Balta!

    Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki son 18 derbide attığı 37 golün 24'ü yabancılardan geldi.

    Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki son 18 derbide attığı 37 golün 24'ü yabancılardan geldi. 'de bu maçlardaki en skorer isim ise 5 golle Alex oldu. 'ın 18 maçta yaşadığı 9 gol sevincinin 2'sini yaşayan , bu sürecin en skorer ismi olmayı başardı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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