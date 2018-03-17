En çok görülen skor: 1-0 – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    En çok görülen skor: 1-0

    En çok görülen skor: 1-0

    İki takımın 109 yıllık geçmişinde oynanan 386 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

    İki takımın 109 yıllık geçmişinde oynanan 386 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. ile arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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