Başkandan Japon selamı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Başkandan Japon selamı

    Başkandan Japon selamı

    Aslan, transferiyle birlikte Japonların 'çekim merkezi' haline geldi.

    Aslan, transferiyle birlikte Japonların 'çekim merkezi' haline geldi. 'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima dün başkan ile buluştu. Cengiz, Büyükelçi Miyajima'ya Nagatomo'nun formasını hediye etti. Cengiz'in konuşmaya başlamadan 'Japon selamı' vermesi dikkat çekti. İkili daha sonra Müzesi'ni ziyaret etti.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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