Büyük buluşma

Kadıköy'deki galibiyet hasretine artık son vermek isteyen Galatasaray'ın en büyük itici gücü yine taraftarları olacak. Sarı-kırmızılılar, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde bu akşam Türk Telekom Stadı'nda taraftarlarıyla buluşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan son antrenmana 30 bine yakın Galatasaraylının gelmesi ve takımlarına tam destek vermesi bekleniyor. Bir derbi öncesi Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon düzenlenirken idmanı 13-16 Mart'ta İstanbul'daki GS Store'lardan en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarlar takip edebilecek.

TRİBÜN ŞOV YAPACAKLAR

Ayrıca yine aynı tarihlerde stat gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarlar da tribünlerde yer alabilecek. Kombinesi olanların ise herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Galatasaraylı taraftarların, özel olarak hazırladıkları görsel şovlar ve tribün şovlarıyla derbi öncesi takıma moral aşılaması bekleniyor.

STADA DAVET ETTİLER

Muslera, Gomis, Sinan, Selçuk, Linnes ve Tolga dün yayınladıkları videolarla, "Cuma günü (Bugün) taraftarlarımızı bekliyoruz" mesajı verdiler.