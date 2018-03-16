Büyük buluşma
Galatasaraylı teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde bugün 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelecek
Kadıköy'deki galibiyet hasretine artık son vermek isteyen Galatasaray'ın en büyük itici gücü yine taraftarları olacak. Sarı-kırmızılılar, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde bu akşam Türk Telekom Stadı'nda taraftarlarıyla buluşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan son antrenmana 30 bine yakın Galatasaraylının gelmesi ve takımlarına tam destek vermesi bekleniyor. Bir derbi öncesi Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon düzenlenirken idmanı 13-16 Mart'ta İstanbul'daki GS Store'lardan en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarlar takip edebilecek.
TRİBÜN ŞOV YAPACAKLAR
Ayrıca yine aynı tarihlerde stat gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarlar da tribünlerde yer alabilecek. Kombinesi olanların ise herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Galatasaraylı taraftarların, özel olarak hazırladıkları görsel şovlar ve tribün şovlarıyla derbi öncesi takıma moral aşılaması bekleniyor.
STADA DAVET ETTİLER
Muslera, Gomis, Sinan, Selçuk, Linnes ve Tolga dün yayınladıkları videolarla, "Cuma günü (Bugün) taraftarlarımızı bekliyoruz" mesajı verdiler.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Büyük buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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