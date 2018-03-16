Büyük buluşma – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Büyük buluşma

    Büyük buluşma

    Galatasaraylı teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, yarınki derbisi öncesinde bugün 19.00’da Stadı’nda bir araya gelecek

    Kadıköy'deki galibiyet hasretine artık son vermek isteyen 'ın en büyük itici gücü yine taraftarları olacak. Sarı-kırmızılılar, yarınki derbisi öncesinde bu akşam Stadı'nda taraftarlarıyla buluşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan son antrenmana 30 bine yakın Galatasaraylının gelmesi ve takımlarına tam destek vermesi bekleniyor. Bir derbi öncesi Türkiye'de ilk kez böyle bir organizasyon düzenlenirken idmanı 13-16 Mart'ta İstanbul'daki GS Store'lardan en az 19 lira 5 kuruşluk alışveriş yapan taraftarlar takip edebilecek.

    TRİBÜN ŞOV YAPACAKLAR
    Ayrıca yine aynı tarihlerde stat gişesinden Galatasaray Stadyum Müzesi ve Stat Turu bileti alan taraftarlar da tribünlerde yer alabilecek. Kombinesi olanların ise herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Galatasaraylı taraftarların, özel olarak hazırladıkları görsel şovlar ve tribün şovlarıyla derbi öncesi takıma moral aşılaması bekleniyor.

    STADA DAVET ETTİLER
    Muslera, Gomis, Sinan, Selçuk, Linnes ve Tolga dün yayınladıkları videolarla, "Cuma günü (Bugün) taraftarlarımızı bekliyoruz" mesajı verdiler.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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