Yoruldunuz biliyoruz! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    biliyoruz!

    Yoruldunuz biliyoruz!

    'de oynanacak F.Bahçe- G.Saray derbisi öncesinde taraftarlar sosyal medyada birbirlerine gönderme yapmaya devam ediyor. ultrAslan Susurluk da yayınladığı bir fotoğraf ile tartışmalara katıldı. ve 'ın fotoğrafını kullanan sarı- kırmızılı taraftarlar, "#HEDEF21... biliyoruz ama sizsiz olmaz" ifadesini kullandılar.

    Galatasaray, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 9 lig şampiyonluğu yaşadı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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