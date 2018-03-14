Kadıköy'de oynanacak F.Bahçe- G.Saray derbisi öncesinde taraftarlar sosyal medyada birbirlerine gönderme yapmaya devam ediyor. ultrAslan Susurluk da yayınladığı bir fotoğraf ile tartışmalara katıldı. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın fotoğrafını kullanan sarı- kırmızılı taraftarlar, "#HEDEF21... Yoruldunuz biliyoruz ama sizsiz olmaz" ifadesini kullandılar.



Galatasaray, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 9 lig şampiyonluğu yaşadı.