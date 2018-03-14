Taraftar yalnız bırakmayacak – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Taraftar yalnız bırakmayacak

    Taraftar yalnız bırakmayacak
    Derbinin son taktik idmanını cuma günü taraftarının önünde yapacak olan 'da sarıkırmızılılar, antrenman sonrasında takıma kalacağı otele kadar eşlik edip moral verecekler. maç günü de otel önünden köprü ayağına kadar meşalelerle kafileye eskortluk yapıp derbiye uğurlayacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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