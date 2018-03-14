Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'da derbi hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

    , İlhan Cavcav Sezonu 26. haftasında ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra core stabilizasyon çalışması yapıldı. Devam eden bölümde 10'a 10 hedefli kontrol pas oyunu oynandı.

    Ana bölümde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:58
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