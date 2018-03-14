Galatasaray Mart ayı divanı başladı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Mart ayı divanı başladı

    Galatasaray Mart ayı divanı başladı

    ’ın Mart ayı toplantısı, gündemin okunmasıyla başladı.

    Mart ayı toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de Divan Başkanı 'ın açılış konuşmasıyla başladı ve Şubat ayında vefat eden üyeler için yapılan saygı duruşuyla devam etti. Toplantıya Başkan ile yönetim kurulu tam kadro yer aldı. Divana ayrıca eski başkan de katıldı.

    Gündemde ise şu maddeler bulunuyor:
    1- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,

    2- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

    3- Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması,

    4- Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,

    5- Gündemin 3. maddesinde sunulan rapor ve 4. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,

    6- Güncel konular ve dilekler

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:54
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