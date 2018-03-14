Galatasaray Mart ayı divanı başladı
Galatasaray’ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısı, gündemin okunmasıyla başladı.
Gündemde ise şu maddeler bulunuyor:
1- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,
2- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
3- Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması,
4- Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,
5- Gündemin 3. maddesinde sunulan rapor ve 4. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,
6- Güncel konular ve dilekler
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:54
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
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