Fellaini imzayı attı! 3 yıllık... – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    imzayı attı! 3 yıllık...

    <a href="/index/fellaini?id=9fd53ccc-0d02-4a2c-9865-f271326609aa" class="" rel="tag">Fellaini</a> imzayı attı! 3 yıllık...

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Fellaini, G.Saray'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:43
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