Fellaini imzayı attı! 3 yıllık...
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Fellaini, G.Saray'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:43
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Kadıköy hasreti bitecek
Toplam 10
Yorum
Lorant Severim Terim'i !!!!
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 19
Yorum
sporsever türk futbolu neden yerlerde ,sadece bu adamlari futboldan uzak tutun inanin 2 basamak birden cikariz kendine saygisi yok,rakibe olurmu.alcak
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Okay'a maşallah
Toplam 2
Yorum
Beyefendi Okay her sene üstüne koyuyor. Bu sene topla dripling atıp rakibi şaşırtmayı ve topu sakince kullanmayı öğrenmiş.Sırada uzun pas ve şut var
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