Mustafa Cengiz’in ilk derbi heyecanı
Galatasaray’da 20 Ocak’ta yapılan seçimle başkan seçilen Mustafa Cengiz, ilk derbi heyecanını bu hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı yaşayacak.
Cengiz'in başkanlığında Galatasaray Futbol Takımı şu ana kadar Süper Lig'de 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 11 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 2 kez de mağlup oldu. 1 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.
Başkan Mustafa Cengiz döneminde sarı-kırmızılı takımın maçları şöyle:
Süper Lig
Kayserispor : 1 - Galatasaray: 3
Galatasaray: 2 - Osmanlıspor: 0
Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 5 - Bursaspor: 0
Karabükspor: 0 - Galatasaray: 7
Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası
Yarı Final
Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2
Çeyrek Final
Konyaspor: 2 - Galatasaray: 2
Galatasaray: 4 - Konyaspor: 1
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:44
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Toplam 1
Yorum
ASLAN İŞTE SİZİN BAŞARINIZ BU KADAR BEYRUTH KİM BU TAKIMA ELENİLİR Mİ
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 12
Yorum
aslan Biz yenilmeye razıyız yeter ki siz yönetimde kalın. Bi avuntunuz bu. Bu da olmazsa giderseniz
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Sakın derbiye yansıtma
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BİR KEZ DAHA BOGANIN ASLANI PARÇALAMA ZAMANI GİULİANO SENİNDE GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANIN GELDİ ARTIK PARÇALAYIN ŞUNLARI KİM BÜYÜK GÖRSÜNLER
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