Mustafa Cengiz’in ilk derbi heyecanı – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’in ilk derbi heyecanı

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>’in ilk derbi heyecanı

    ’da 20 Ocak’ta yapılan seçimle başkan seçilen , ilk derbi heyecanını bu hafta ’de ’ye karşı yaşayacak.

    'ın 20 Ocak'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonucunda eski başkan 'i geride bırakan , sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmuştu. Başkan Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynanacak derbisiyle ilki yaşayacak. Bu derbi 'in futboldaki ilk derbisi olacak.

    Cengiz'in başkanlığında Futbol Takımı şu ana kadar Süper Lig'de 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 11 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 2 kez de mağlup oldu. 1 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.
    Başkan Mustafa Cengiz döneminde sarı-kırmızılı takımın maçları şöyle:

    Süper Lig
    Kayserispor : 1 - Galatasaray: 3
    Galatasaray: 2 - Osmanlıspor: 0
    Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1
    Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 0
    Kasımpaşa: 2 - Galatasaray: 1
    Galatasaray: 5 - Bursaspor: 0
    Karabükspor: 0 - Galatasaray: 7
    Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1

    Ziraat Türkiye Kupası
    Yarı Final
    Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2

    Çeyrek Final
    Konyaspor: 2 - Galatasaray: 2
    Galatasaray: 4 - Konyaspor: 1
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’in ilk derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN