Gomis 3'e katladı
Bu hafta oynanacak Fenebarhçe - Galatasaray derbisi öncesinde ligde forvetlerin gol sayılarına bakıldığında Bafetimbi Gomis 25 kez fileleri havalandırırken, Fernandao 5 ve Soldado’da 3 gol kaydetti.
Gomis 25 kez gol attı
Bu sezon hem kendi gol rekorunu hem de kulüp yabancı futbolcu gol atma rekorunu kıran Gomis, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 24 lig maçında sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu maçların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 25 gol kaydetti.
Fernandao ile Soldado'dan 8 gol
Fenerbahçe'de ise uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandao 10 karşılaşmada Teknik Direktör Aykut Kocaman'dan süre aldı. Brezilyalı golcü bu müsabakalarda 5 gol attı. Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado ise 17 maçta forma giydi ve 3 gol atabildi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:41
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İyi futbol yeterli
Toplam 5
Yorum
hattrick Almanyada 10 kişi kaldıktan sonra kalenin önüne TIR çekebilirdik ama yapmadık , belkide yenilmezdik bile 10 kişi ile oynamayı öğrenmek gerek
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Bülent Yıldırım favori
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR PALABIYIKTA LİGİN İLK BJK MAÇINDA PEPEYİ ATMAYARAK ETKİLEMİŞTİR.9 KİŞİ KALACAK BJK ORTA SAHAYI GEÇMEKTEN ACİZ OLACAKTI NE GOLÜ NE PENALTISI
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 16
Yorum
BİR GS SEVDALISI Neden Beyaz tv ye açıklama yapıyor ilginç olan bu Ahmet ÇAKAR her proğramda ağzına geleni söylüyor hiç birine karşılık veremiyor KORKUYOR...
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