Gomis 3'e katladı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    3'e katladı

    Gomis 3'e katladı

    Bu hafta oynanacak Fenebarhçe - derbisi öncesinde ligde forvetlerin gol sayılarına bakıldığında Bafetimbi 25 kez fileleri havalandırırken, Fernandao 5 ve ’da 3 gol kaydetti.

    'in 26. haftasında Kadıköy'de oynanacak - derbisinde golcüler ön plana çıkacak. Maçta gözler sarı-kırmızılılarda Bafetimbi , sarı-lacivertlilerde ise Fernandao ile 'da olacak. Aslan'da forvet bölgesinde , Kanarya'da da Vincent Janssen'in sakatlıkları bulunuyor.

    Gomis 25 kez gol attı
    Bu sezon hem kendi gol rekorunu hem de kulüp yabancı futbolcu gol atma rekorunu kıran Gomis, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 24 lig maçında sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu maçların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 25 gol kaydetti.

    Fernandao ile Soldado'dan 8 gol
    Fenerbahçe'de ise uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandao 10 karşılaşmada Teknik Direktör Aykut Kocaman'dan süre aldı. Brezilyalı golcü bu müsabakalarda 5 gol attı. Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado ise 17 maçta forma giydi ve 3 gol atabildi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:41
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