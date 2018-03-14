G.Saray'da ilk ayrılık!
Galatasaray'dan giden ilk oyuncu belli oldu… Sezon başında sarı-kırmızılılardan Belçika'nın Standard Liege ekibine transfer olan Luis Cavanda'nın bonservisine alınmasına karar verildi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:09
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 1
Yorum
Komik bu adam Nerdeyse 2 ayda açıklaması yoktu. Yine neyin peşinde bu komedi şahıs :)))))))Korkma çok atmayacaz
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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