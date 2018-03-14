G.Saray'da ilk ayrılık! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    G.Saray'da ilk ayrılık!

    G.Saray'da ilk ayrılık!

    Galatasaray'dan giden ilk oyuncu belli oldu… Sezon başında sarı-kırmızılılardan Belçika'nın Standard Liege ekibine transfer olan Luis Cavanda'nın bonservisine alınmasına karar verildi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:09
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