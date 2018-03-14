Kadıköy hasreti bitecek

Günlerdir merakla beklenen derbi haftası gelip çattı. Galatasaray, cumartesi akşamı Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fatih Terim önderliğinde toparlanan ve şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'u da geriden gelip mağlup etmeyi başardı. Taraftarların güveni tam ama Kadıköy istatistikleri Aslan'ın aleyhine... Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

KAR TOPU GİBİ BÜYÜDÜ

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yıla yakın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü kupa, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 maçta 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı, galibiyet sevinci yaşayamadı.

AMAN DİKKATLİ OLUN

Ancak bu durum, Galatasaray'ın gözü pek hocası Fatih Terim'i korkutmak bir yana daha da hırslandırıyor. 19 yıl önce Kadıköy'de alınan son galibiyetin mimarı, ligdeki avantajlarına rağmen oyuncularına galibiyet emri verdi. Terim, "Yeni sayfa açmanın zamanı geldi. Şampiyon olacaksak Kadıköy'den zaferle dönmeliyiz" derken Beşiktaş maçını örnek gösterip uyarmayı da ihmal etmedi: "Avantajlı durumdayız. Agresif hareketler karşısında sakinliğinizi koruyun."

İLK GOL UĞURU

Kadıköy'de galibiyet fobiye son vermek isteyen Fatih Terim, tüm oyun planını ve kadro tercihini bunun üzerine kuracak. Fenerbahçe'nin bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamamasından yararlanmak isteyen tecrübeli hoca, 'İlk golü atarak' rakibini moralman çökertmeyi planlıyor.



BOŞLUK VERECEK

Terim, 6 puan geride olan Fenerbahçe'nin kazanmaya şartlanması nedeniyle maça seyircisinin de etkisiyle baskı kurarak başlayacağını belirtti. Sakin olup, topa hakim olunması halinde rakip yarı alanda yeterli boşluklar bulunacağı üzerinde duruyor.



REKOR KIRDI

Fenerbahçe derbisi öncesi 2-1 kazanılan Konyaspor maçında 3'üncü bölgede oynanan futbol Fatih Terim'in keyfini yerine getirdi... Sarı-kırmızılı takım 151'i ilk yarıda 106'sı da ikinci yarıda olmak üzere hücum bölgesinde tam 257 kez topla oynadı. Bu rakam sezonun rekoru olarak kayıtlara geçti.



DERBİ UZMANI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisiyle birlikte Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay'a karşı toplamda 28. maçına çıkacak. Meslektaşları karşısında üstün durumda olan Terim geride kalan 27 maçtan 15 kez galibiyetle ayrıldı. 7 maçta beraberlikle ayrıldı, 5 maçta ise yenildi.