Yüzde 58 kazanacak – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Yüzde 58 kazanacak

    Yüzde 58 kazanacak

    bir öğrenci gibi derbiyi çalışıyor. 'nin oynadığı maçları izleyen Terim ve yardımcıları, 'den getirilen simülasyon programı ile derbiyi sanal ortamda oynuyor. Programdan çıkan sonuçlar ise derbide 'ın galibiyet oranını yüzde 58 olarak verdi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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