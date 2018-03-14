Yüzde 58 kazanacak

Terim bir öğrenci gibi derbiyi çalışıyor. Fenerbahçe'nin oynadığı maçları izleyen Terim ve yardımcıları, İngiltere'den getirilen simülasyon programı ile derbiyi sanal ortamda oynuyor. Programdan çıkan sonuçlar ise derbide Galatasaray'ın galibiyet oranını yüzde 58 olarak verdi.