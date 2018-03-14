Gemiyi güçlendireceğiz

Kulübün 1 numarası, Galatasaray dergisindeki yazısında ekonomik bir yapılanma hedeflediklerini belirtip ekledi: "Hedefimiz denizi değiştirmekten çok gemiyi güçlendirmek Taraftarımızla el ele vererek zirve yolunda ilerleyeceğiz"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray dergisinin mart sayısında yer alan yazısında ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapı hedeflediklerini belirterek kulüp için en doğru adımı atmanın gayreti içinde olduklarını bildirdi. Dünya futbol piyasasının büyüdüğünü vurgulayan Cengiz, "Bu anlamda yönetim olarak asıl hedefimiz denizi değiştiremeyeceğimiz için gemiyi güçlendirmektir. Aldous Huxley'in dediği gibi; 'İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır; o da kendisidir.' Bu bilinçle, Galatasaray'ın dalganın nereden geleceği belli olmadığı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan başka çaresi yoktur" ifadelerini kullandı.

'Pusu kültürü var'

Doğru bir yapılanma içine girmeleri gerektiğinin altını çizen başkan "Galatasaraylılara kan, gözyaşı, başarısızlık vaadimiz kesinlikle yok. Aksine başarı için doğru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldiğinin farkındayız" dedi. "Tutarsız algı oyunları ve pusu kültüründen ilham alanların da karşımızda yer aldığını görüyoruz" sözleriyle devam eden Cengiz, "Bu noktada taraftarla birlikte el ele vererek bilinçli bir kalkınma hareketini başlattığımız gerçeği ortada" açıklamasını yaptı.



Sözden öteye gidemiyordu ama...

G.Saray için ilk günden beri en doğru adımları atmaya çalıştıklarını kaydedip stat müzesini açtıklarını hatırlatan Cengiz "Statların sadece iki haftada bir maç yapılan yerler olmadığı üzerine kurulan cümleleri yıllarca dinledik. Lakin bu noktada çabası gösterilen ama sözden öteye gidemeyen bu temenni artık hayat buldu. Bunu da başaran her zaman olduğu gibi yine Galatasaray. Bugün Galatasaray'ın evine, yani stadına ulaştığınızda stat içindeki ofislerde günlük işlerinizi halledebilir, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezebilir, GS Store'den alışveriş yapabilirsiniz. İlerleyen dönemde daha çok sosyal aktivitenin şanlı tarihin yazıldığı evimizde gerçekleşmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çünkü bizler G.Saraylıyız

CENGİZ, "UEFA ve yerel federasyonlar tarafından iktisadi reform çabaları ortaya konsa da geçmişten gelen yapısal bozukluklar nedeniyle sorunların çözümden çok ertelenmesi metodu tercih ediliyor" dedi ve şöyle devam etti: "Mali, idari ve sportif anlamda sadece günlük değil, reformist bir şekilde geleceğimizi kurtarma adına taraftarımız ile zirve yolunda ilerleyeceğiz. Daha güzel günlerin geleceğe ertelenmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü bizler G.Saraylıyız, biz istedik mi başarırız."