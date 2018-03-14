Derbide gözler golcülerde – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Derbide gözler golcülerde

    Derbide gözler golcülerde

    Spor Toto 'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak - derbisinde gözler golcülerin üzerinde olacak.

    'de şampiyonluk yolundaki kritik derbide 'ın en güvendiği isim, gol krallığında zirvede bulunan Fransız santrforu Bafetimbi olacak.

    'nin bu sezon en formda ismi Brezilyalı hücumcu orta saha Giuliano Victor de Paulo da gollerine derbide devam etmeye çalışacak.

    - Gomis'ten 25 gol
    Geride kalan 25 haftada 61 golle ligin en skorer takımı olan 'da 'in başarılı performansı dikkati çekiyor.

    Ligde 24 maçta forma giyen Gomis, 25 kez rakip fileleri havalandırarak etlili bir performans ortaya koydu. Fransız futbolcu, son 3 maçta gol atma sevinci yaşarken, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 8 kez sarsarak formda bir görüntü sergiledi.

    Sakatlığı nedeniyle derbide oynaması beklenmeyen Galatasaray'ın diğer santrforu ise bu sezon takımına 16 lig maçında 3 gol katkısı verdi.

    Gomis'ten sonra sarı-kırmızılıların en skorer isimleri orta sahadan çıktı. Kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile ön libero Tolga Ciğerci, 6'şar golle takımlarına önemli bir katkıda bulundu.

    - Fenerbahçe'nin en golcüsü Giuliano
    , bu sezon santrforlarından inişli çıkışlı bir performans alırken, takımın en golcü ismi Giuliano oldu.

    Sarı-lacivertlilerin "10" numarası, 22 lig maçında 12 gol attı. Son 2 lig müsabakasında fileleri sarsan Giuliano, formunu derbide de sürdürerek takımının 3 puan alması için mücadele edecek.

    Fenerbahçe'nin kadrosundaki 3 santrfor, bu sezon toplam 10 golde kaldı. Ligde ikinci yarının Fenerbahçe adına en golcü ismi Jose Fernandao'nun 5 golü bulunuyor. İspanyol santrfor ise 'de 12. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı yaptığı "hat-trick" dışında gol atma başarısı gösteremedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle derbide oynamayacak Hollandalı santrfor Vincent Jannsen ise sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

    Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 'nın da 5 golü var.

    - Golcü stoperlere dikkat
    Derbide karşı karşıya gelecek iki takımın stoperlerinin bu sezon attığı goller dikkati çekiyor.

    Fenerbahçe'nin stoperleri 5, Galatasaray'ın stoperlerinin ise 6 golü var. Sarı-lacivertlilerde derbide oynaması beklenen Roman Neustaedter'in 3, Martin Skrtel'in ise bu sezon 2 golü var.

    Galatasaray'ın "gizli golcüsü" Brezilyalı savunmacı Maicon Roque ise tam 5 gole imza attı. Sarı-kırmızılıların milli stoperi Serdar Aziz de bu sezon 1 golle takımına katkıda bulundu.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:57
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