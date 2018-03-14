Fenerbahçe'nin acı günü! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'nin acı günü!

    Fenerbahçe'nin acı günü!

    'nin Yüksek , eski milli futbolcusu ve teknik direktörü  hayatını kaybetti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek , eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, "Kolay mı Fenerbahçeli Olmak" eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan 'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

    ? ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum Halit Deringör'e Allah'tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi'ne baş sağlığı dileriz.

    Merhum Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:36
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