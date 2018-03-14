Fenerbahçe'nin acı günü!
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, "Kolay mı Fenerbahçeli Olmak" eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.
?Fenerbahçe ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum Halit Deringör'e Allah'tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi'ne baş sağlığı dileriz.
Merhum Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır."
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:36
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İyi futbol yeterli
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ DİYENE BAK ÖSTERSUNDA VARDARA YENİLEN GELMİŞ BURADA BAYERN ELEŞTİRİSİ YAPIYOR BİZDEN 3 YEDİNİZ DÜŞÜN BUNLAR KAÇ ATAR SİZE...
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G.Saray'da ilk ayrılık!
Toplam 2
Yorum
hagi10 vay bee bu adamdan bile 200.000 euro kar elde edbiliyoruz
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Caner Erkin’e hapis istemi
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ KOMİK OLMA LAFI BİLE GEÇMEZDİ... KİMSE MAÇTA CANERİN KÜFÜR ETTİĞİNİ BİLMEZDİ...
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