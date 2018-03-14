Galatasaray Kadıköy'de galibiyeti özledi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'de galibiyeti özledi

    Galatasaray Kadıköy'de galibiyeti özledi

    , derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra 'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 18 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün önceki 6 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de galibiyetini göremedi.

    Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015) ve Dursun Özbek (2015-2017), deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

    - Son 9 teknik adam galibiyet yaşayamadı
    Galatasaray'ı son dönemde çalıştıran teknik adamlardan 9'u, Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe galibiyeti göremedi.

    Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

    Ayrıca, Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında bulunduğu ikinci ve üçüncü dönemlerinde 5 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, galibiyet elde edemedi. Terim idaresindeki bu 5 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 2 beraberlik yaşadı.

    Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte Igor Tudor ise deplasmanda Fenerbahçe derbisi oynamadan teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e devretti.

    - Sonuçlar ve teknik adamlar
    Galatasaray'ın, Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı son 21 resmi maçta aldığı sonuçlar ve takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar şöyle:

    Tarih Organizasyon Sonuç Teknik direktör
    07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu
    06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu
    16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu
    06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim
    29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim
    22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi
    08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets
    22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets
    03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets
    08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp
    03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp
    09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe
    25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard
    24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi
    17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim
    12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim
    12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim
    10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini
    08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu
    25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu
    20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 Jan Olde Riekerink

    - Dünya yıldızları da çare olamadı
    Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.

    Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

    Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 18 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

    Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:37
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