Aslan, Kadıköy'de öne geçemiyor
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 18 maçlık galibiyet hasreti bulunan Galatasaray, bu karşılaşmalarda sadece 13 dakika skor üstünlüğünü elinde tutabildi.
Kadıköy'de rakibine ligde 18 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1620 dakikayı kapsayan 18 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor bakımından önde oynarken, 679 dakikada ise skora eşitlik hakim oldu.
Fenerbahçe'nin seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği maçlarda attığı 37 gole, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verebildi.
İKİ MAÇTA 5 VE 8 DAKİKALIK ÜSTÜNLÜK YAŞADI
Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 18 lig maçının ikisinde Fenerbahçe karşısında 5 ve 8 dakikalık üstünlükler yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.
Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.
SON 18 MAÇIN SKORLARI VE GOLLERİ
İki takım arasında Süper Lig'de son 18 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:
|Sezon
|Skor
|Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)
|2000-2001
|2 - 1
|12 Ali, 52 Yusuf / 75 Suat
|2001-2002
|1 - 0
|27 Rapaiç
|2002-2003
|6 - 0
|9 Tuncay, 38 Ortega, 68 ve 75 Serhat, 78 Ceyhun, 86 Ümit
|2003-2004
|2 - 1
|17 Nobre, 85 Mehmet Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan
|2004-2005
|1 - 0
|64 Nobre
|2005-2006
|4 - 0
|12 Appiah, 20 Luciano, 69 Alex, 78 Anelka
|2006-2007
|2 - 1
|24 Alex, 25 Kezman / 54 Ümit Karan
|2007-2008
|2 - 0
|5 Semih, 56 Deivid
|2008-2009
|4 - 1
|7 Selçuk, 48 Lugano, 89 Deivid / 2 Lincoln, 28 Emre (KK)
|2009-2010
|3 - 1
|13, 55 Alex, 89 Güiza / 58 Hakan Balta
|2010-2011
|0 - 0
|-
|2011-2012
|2 - 2
|10 Sow, 16 Alex / 36 Elmander, 83 Hakan Balta
|2011-2012
|0 - 0
|-
|2012-2013
|2 - 1
|33, 36 Webo / 25 Burak
|2013-2014
|2 - 0
|23 Emre, 66 Cristian
|2014-2015
|1 - 0
|81 Kuyt
|2015-2016
|1 - 1
|37 Diego / 83 Olcan Adın
|2016-2017
|2 - 0
|45 ve 78 Van Persie
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:42
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Derbide gözler golcülerde
Toplam 1
Yorum
USTA SANTROFOR GİULİANONUN GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANI GELMİŞTİR. TERİMDE FENERİN TOKATLARINI ÖZLEMİŞTİR
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 26
Yorum
fenerligenç inş yeniliriz de sizden kurtuluruz zaten şampiyon olamayız hiç değilse belki çeker gidersiniz
-
Sakın derbiye yansıtma
Toplam 7
Yorum
bjk bjk kollanıyor tite de bjk li çıkltı
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