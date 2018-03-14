Aslan, Kadıköy'de öne geçemiyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Aslan, Kadıköy'de öne geçemiyor

    Aslan, Kadıköy'de öne geçemiyor

    Spor Toto 'de deplasmanında 18 maçlık galibiyet hasreti bulunan , bu karşılaşmalarda sadece 13 dakika skor üstünlüğünü elinde tutabildi.

    Kadıköy'de rakibine ligde 18 maçtır kaybetmeyen , bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1620 dakikayı kapsayan 18 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor bakımından önde oynarken, 679 dakikada ise skora eşitlik hakim oldu.

    Fenerbahçe'nin seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği maçlarda attığı 37 gole, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verebildi.

    İKİ MAÇTA 5 VE 8 DAKİKALIK ÜSTÜNLÜK YAŞADI
    , Kadıköy'de kazanamadığı son 18 lig maçının ikisinde Fenerbahçe karşısında 5 ve 8 dakikalık üstünlükler yaşadı.

    Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada 'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada , 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

    Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada 'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

    SON 18 MAÇIN SKORLARI VE GOLLERİ
    İki takım arasında 'de son 18 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:

    Sezon Skor Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)
    2000-2001 2 - 1 12 Ali, 52 Yusuf / 75 Suat
    2001-2002 1 - 0 27 Rapaiç
    2002-2003 6 - 0 9 Tuncay, 38 Ortega, 68 ve 75 Serhat, 78 Ceyhun, 86 Ümit
    2003-2004 2 - 1 17 Nobre, 85 Mehmet Yozgatlı / 28 Ömer Erdoğan
    2004-2005 1 - 0 64 Nobre
    2005-2006 4 - 0 12 Appiah, 20 Luciano, 69 Alex, 78 Anelka
    2006-2007 2 - 1 24 Alex, 25 Kezman / 54 Ümit Karan
    2007-2008 2 - 0 5 Semih, 56 Deivid
    2008-2009 4 - 1 7 Selçuk, 48 Lugano, 89 Deivid / 2 Lincoln, 28 Emre (KK)
    2009-2010 3 - 1 13, 55 Alex, 89 Güiza / 58 Hakan Balta
    2010-2011 0 - 0 -
    2011-2012 2 - 2 10 Sow, 16 Alex / 36 Elmander, 83 Hakan Balta
    2011-2012 0 - 0 -
    2012-2013 2 - 1 33, 36 Webo / 25 Burak
    2013-2014 2 - 0 23 Emre, 66 Cristian
    2014-2015 1 - 0 81 Kuyt
    2015-2016 1 - 1 37 Diego / 83 Olcan Adın
    2016-2017 2 - 0 45 ve 78 Van Persie
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:42
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