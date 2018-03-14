Aslan, Kadıköy'de öne geçemiyor

Kadıköy'de rakibine ligde 18 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1620 dakikayı kapsayan 18 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor bakımından önde oynarken, 679 dakikada ise skora eşitlik hakim oldu.

Fenerbahçe'nin seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği maçlarda attığı 37 gole, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verebildi.

İKİ MAÇTA 5 VE 8 DAKİKALIK ÜSTÜNLÜK YAŞADI

Galatasaray, Kadıköy'de kazanamadığı son 18 lig maçının ikisinde Fenerbahçe karşısında 5 ve 8 dakikalık üstünlükler yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe karşısında 5 dakikayı galip oynadığı maçı 4-1 kaybetti. Ligin 10. haftasındaki mücadelede 2. dakikada Cassio Lincoln'ün golüyle 1-0'lık üstünlük yakalayan Galatasaray karşısında 7. dakikada Selçuk Şahin'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Emre Aşık'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçip, 48. dakikada Diego Lugano, 89. dakikada da Deivid de Souza'nın golleriyle sonuca gitmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda ise 33. haftada 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçı, Fenerbahçe'nin 33. ve 36. dakikada Pierre Webo ile bulduğu gollerle 2-1 kaybetmişti.

SON 18 MAÇIN SKORLARI VE GOLLERİ

İki takım arasında Süper Lig'de son 18 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle: