Nagatomo’nun ilk derbi maçı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Nagatomo’nun ilk derbi maçı

    Nagatomo’nun ilk derbi maçı

    Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

    Ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden Inter'dan takıma katılan Japon sol bek Yuto Nagatomo, Teknik Direktör Fatih Terim'in cumartesi günü maçında görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu sezon yaz transfer döneminde takıma katılan Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ve Iasmin Latovlevici ise ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbisinde görev almıştı.

    31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 6 , 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı ve 2 asist yaptı.

    Japon sol bek, Inter forması ile birçok kez Milan derbilerinde görev almıştı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:57
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