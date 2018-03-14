Nagatomo’nun ilk derbi maçı
Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, Fenerbahçe maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.
31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 6 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı ve 2 asist yaptı.
Japon sol bek, Inter forması ile birçok kez Milan derbilerinde görev almıştı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:57
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Derbide gözler golcülerde
Toplam 1
Yorum
USTA SANTROFOR GİULİANONUN GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANI GELMİŞTİR. TERİMDE FENERİN TOKATLARINI ÖZLEMİŞTİR
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 26
Yorum
fenerligenç inş yeniliriz de sizden kurtuluruz zaten şampiyon olamayız hiç değilse belki çeker gidersiniz
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Sakın derbiye yansıtma
Toplam 7
Yorum
bjk bjk kollanıyor tite de bjk li çıkltı
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