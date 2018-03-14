İşte Hıncal Uluç'un derbi tahmini – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte 'un derbi tahmini

    İşte Hıncal Uluç'un derbi tahmini

    Sabah gazetesinin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Fenerbahçe ile Galatasarayarasında oynanacak olan dev derbiyi yorumladı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:21
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