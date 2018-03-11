Muslera'dan itiraf – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Muslera'dan itiraf

    Muslera'dan itiraf

    ’ın başarılı file bekçisi Muslera, ’dan Tele Deportes kanalının sunucusunu ’da ağırladı

    Galatasaraylı taraftarların sevgilisi , ülkesinin Tele Deportes kanalının sunucusunu 'da konuk etti. Kendisini ilk iş ünlü bir kebapçıya götürdü. Kendisi için bir buçuk porsiyon döner siparişi verdi. Sunucu arkadaşına da karışık kebap söylerken siparişleri Türkçe vermesi ile dikkat çekti. futbolu, milli takım ve 'da yapılacak eksenindeki röportajda Muslera, ve G.Saray'la ilgisi ise şunları söyledi:

    BU KADAR KUPA KAZANMAYI BEKLEMiYORDUM

    * ile bu kadar kupa kazanmayı ben de beklemiyordum. Kazanmaya da devam edeceğim. Galatasaray'da çok şey öğrendim. Öğrenmeye devam edeceğim.

    * Hep Şampiyonalar Liginde olmalıyız. Avrupa'nın önemli takımlarından biriyiz. Hedefimiz sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak.

    * Taraftarımız müthiş. Stadı doldurduğunda bir kişi değil 3-5 kişi fazla oynuyoruz. Devamlı bizimleler.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera'dan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN