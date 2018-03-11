Meler’le yenilmiyor – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Meler’le yenilmiyor

    Meler’le yenilmiyor
    Konya maçını yönetecek. Meler'n yardımcılıkların Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacakSarı- kırmızılılar, Halil Umut Meler'in yönettiği 5 karşılamanın 4'ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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