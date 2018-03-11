Fener alarmı! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Fener alarmı!

    Fener alarmı!
    'da, Konya maçı öncesi 'sarı alarm' verildi. G.Saray'da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu akşam oynanacak Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki F.Bahçe derbisinde görev alamayacak. Teknik heyetin, üç oyuncusu da bu konuda uyardıkları ifade edildi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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