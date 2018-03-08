Gomis'ten Cenk Ergün mesajı
Galatasaray’ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüp ile yolları ayrılan sportif direktör Cenk Ergün için bir veda mesajı paylaştı.
İşte Gomis'in o paylaşımı:
"Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştirerek beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bu büyük duygu için çok teşekkür ederim; kulüp için, taraftarlar için ve özellikle benim için. Gelecek için iyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin."
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:52
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Toplam 9
Yorum
UZMAN ANALİST BU TFF,MHK İLE ÇOKTAN BİTMİŞTİ SADECE LİGİN TADI GELSİN DİYE PİYON OLARAK KULLANILIYORUZ FENERLİLER BIRAKIN MAÇA GİTMEYİN DECODER ALMAYIN
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Toplam 9
Yorum
kartal Senin bu savunmacı anlayışınla daha iyisini bulman imkansızdır.Elinde teknigi yüksek gençler varken,dirar denilen el bombasını,oynatıyorsun.
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Janssen dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR NAPARSANIZ YAPIN KİMİ TRANSFER EDERSENİZ EDİN İSTER HOCA İSTER OYUNCU SUNİ ŞAMPİYON BELLİ FENERİ DOĞRAYACAKLAR DEDİM DOĞRAMAYADA DEVAM İNCEİ
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