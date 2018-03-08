Gomis'ten Cenk Ergün mesajı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'ten Cenk Ergün mesajı

    Gomis'ten Cenk Ergün mesajı

    ’ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi , sarı-kırmızılı kulüp ile yolları ayrılan sportif direktör Cenk Ergün için bir veda mesajı paylaştı.

    İşte Gomis'in o paylaşımı:

    "Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştirerek beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bu büyük duygu için çok teşekkür ederim; kulüp için, taraftarlar için ve özellikle benim için. Gelecek için iyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin."

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:52
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