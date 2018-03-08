Cengiz'den F.Bahçe iddiası! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Cengiz'den F.Bahçe iddiası!

    Cengiz'den F.Bahçe iddiası!

    Başkanı , iki hafta sonra karşılaşacakları hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan başkan Cengiz, bu sene Fenerbahçe karşısında şanssızlıklarını kıracaklarını söyledi.

    - F.Bahçe derbilerindeki şanssızlığınız bu sene biter mi? Kadıköy'e gidecek misiniz?
    Allah'tan bir mani olmazsa gideceğim. Umarım galibiyet dileğimiz gerçekleşir. da 10 yıldır yenemiyormuş. Birçok rakibimiz sorduğunuzda şampiyonluğa tercih ediyorlar, 'ı yenmeyi. Bu bize gururveriyor.

    ŞAMPİYONLUK İÇİN 3 RAKİP VAR: BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE F.BAHÇE

    - Şampiyonluk yarışı için neler söylersiniz? Size göre en büyük rakibiniz kim?
    İnşallah şampiyonluğu hak eden kazanır, hak eden Galatasaray olur. En büyük rakibimiz 3 tane; Beşiktaş, ve .

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:35
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