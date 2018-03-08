Cengiz'den F.Bahçe iddiası!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iki hafta sonra karşılaşacakları Fenerbahçe hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan başkan Cengiz, bu sene Fenerbahçe karşısında şanssızlıklarını kıracaklarını söyledi.
- F.Bahçe derbilerindeki şanssızlığınız bu sene biter mi? Kadıköy'e gidecek misiniz?
Allah'tan bir mani olmazsa gideceğim. Umarım galibiyet dileğimiz gerçekleşir. Beşiktaş da 10 yıldır yenemiyormuş. Birçok rakibimiz sorduğunuzda şampiyonluğa tercih ediyorlar, Galatasaray'ı yenmeyi. Bu bize gururveriyor.
ŞAMPİYONLUK İÇİN 3 RAKİP VAR: BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE F.BAHÇE
- Şampiyonluk yarışı için neler söylersiniz? Size göre en büyük rakibiniz kim?
İnşallah şampiyonluğu hak eden kazanır, hak eden Galatasaray olur. En büyük rakibimiz 3 tane; Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:35
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
mustafa olçay ne güzel ya valla yapın edin koskoca camialara milyon dolarlık zararlar verin sonra özür dileyin oh. ama suçsizde değil bu çürümüş sistemde!
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
Alp Ne özrü direkt takımdan gönderin gerekirse alt yapıdan kaleci ile çıkın sahaya bu saatten sonra şampiyon olamayız.
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 36
Yorum
Nirvana 50 yıldır Beşiktaşın alehine olan haksızlıkları yazsam 10 tane roman yazmış olurum . Bıktım bu renkli takımların bu şekilde korunmasından .
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