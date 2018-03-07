Başakşehir çok kötü. G.Saray'ın ne oynadığını anlamıyorum. Beşiktaş, F.Bahçe de öyle…

Şampiyonluk yarışında fazla değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum, hala ve hala… Bir maçları bir maçlarına uymuyor takımların. Akhisar-F.Bahçe diyoruz. Akhisar, yenmeyi hak etti mi, yoksa yenilmeyi mi hak etti? Çok kötü oynadı Akhisar. Bir takım ancak şike yaparsa bu kadar kötü oynayabilir.

O takımı Fenerbahçe yenemiyorsa ne diyelim? O maçı Akhisar da kazanabilirdi, Fenerbahçe de kazanabilirdi, Akhisar kazandı. İki kaybetmek isteyen takım karşı karşıya… İki takımın hocası da ne yaptığının farkında değil, ne olduğunun farkında değil.

Peki hayatında hiç bu kadar kötü Trabzonspor gördün mü? İnanılır gibi değil… Bugün Erman (Toroğlu) yazmış, iki önemli hakem hatası var.

Olmasa ne olacak? Bu skorlara katiyen bakmayın diyorum ama dinleyen yok, bizim medya skorcu.

Negredo verip Babel atınca uçuyorlar.

Üç gün evvel Quaresma'ya yazmışlardı aynı destanı…. Beşiktaş'ta bu kadar destan yazacak oyuncu var da niye bu zamana kadar lig şampiyonluğunu garantilemedi?

Beşiktaş'ın yedeklerine bak, hangisi 11'de oynamaz? Öyle bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Hala beğenmediğimiz Galatasaray'ın gerisinde. Her şeye bağlı; değişir bunlar.

Bir şut 10 santim aşağıdan gider, bir hakem böyle bir karar verecek, yan hakem bayrağı kaldıracak ya da kaldırmayacak.

Başakşehir çok kötü oynuyor.

Galatasaray'ın ne oynadığını anlamıyorum.

Beşiktaş öyle ,Fenerbahçe de öyle… Bu soruyu her hafta soruyorum, 10 hafta kaldı, toplam 90 maç. Bu maçlardan bir tanesini seçelim, bahse girelim, şu kazanır diye… Böyle bir maç yok çünkü hepsi kötü oynuyor.