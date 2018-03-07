G.Saray beni istedi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    G.Saray beni istedi

    G.Saray beni istedi

    'e olan ancak beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremeyen Armindo Bruma, 'ın devre arasında kendisini transfer etmek istediğini söyledi

    Leipzig'de kalarak düzenli olarak forma şansı bulmak için çalışmak istediğini belirten Portekizli yıldız, ", Ocak ayında benim transferimi sordu. Fakat geri dönmeyi kesinlikle düşünmedim. Burada kalarak düzenli forma şansı bulmak için çalışmayı tercih ettim" ifadesini kullandı.

    ALMANYA SOĞUK
    'ya alışmaya çalıştığını belirten Bruma, 'deki havadan etkilendiğini belirterek, " bu kadar soğuk değildi" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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