G.Saray beni istedi
Leipzig'e transfer olan ancak beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremeyen Armindo Bruma, Galatasaray'ın devre arasında kendisini transfer etmek istediğini söyledi
ALMANYA SOĞUK
Almanya'ya alışmaya çalıştığını belirten Bruma, Leipzig'deki soğuk havadan etkilendiğini belirterek, "İstanbul bu kadar soğuk değildi" dedi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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