Biletler kapış kapış – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Biletler kapış kapış

    Biletler kapış kapış

    Bu sezon takımına en çok sahip çıkan taraftar olan Galatasaraylılar, mücadelesine de yoğun ilgi gösteriyor.

    Bu hafta Stadı yine kapalı gişe olacak. Şu ana kadar 45 bini aşkın kapışıldı. Deplasman tribünü ve güvenlik bölgesi hariç sadece 4 bin kaldı. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesi tüm biletlerin tükenmesi bekleniyor.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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