Tavan yaptı

Rodrigues, Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta 6 gol ve 8 asistle 14 gole katkı yaptı. Riekerink ile 4 maçta hiç gol ve asist katkısı veremeyen Rodrigues, Tudor ile de 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynamıştı. Terim'le coşan Rodrigues sadece 8 maça çıktı.