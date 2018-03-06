Tavan yaptı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Tavan yaptı

    Tavan yaptı
    Rodrigues, Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta 6 gol ve 8 asistle 14 gole katkı yaptı. Riekerink ile 4 maçta hiç gol ve asist katkısı veremeyen Rodrigues, Tudor ile de 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynamıştı. Terim'le coşan Rodrigues sadece 8 maça çıktı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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