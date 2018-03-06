100’ler kulübüne en yakın Türk takımı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    100’ler kulübüne en yakın Türk takımı

    100’ler kulübüne en yakın Türk takımı

    Cimbom, Karabük’e attığı 7 golle 80 gole ulaştı. Hedef; PSG, M.City, Real Madrid, Barça, Liverpool ve Porto’nun yer aldığı 100’ler Kulübü

    Galatasaray da Gomis'in önderliğinde 100'ler kulübüne doğru ilerliyor. Avrupa'da bu sezon oynadıkları tüm kulvarlarda 100 gol barajını şu ana kadar 6 takım geçti. 80 golü bulunan Cimbom 20 gol daha atarsa 100'ler kulübüne adını yazdıracak. Sarı-kırmızılılar, 'de 59 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 20 kez fileleri havalandırdı. Östersunds ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda da 1 gol attı. 33 maçta 80 gole ulaşan Aslan, 2.42 gol ortalaması yakaladı.

    PSG'den 140 gol
    FRANSIZ temsilcisi PSG, bu sezon attığı 140 golle Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde en skorer ekip durumunda. Unai Emery'nin öğrencileri 43 karşılaşmada 3.25 gol ortalaması yakaladı. Manchester City, 118 golle onu izliyor. Real Madrid (106), Liverpool-Porto (105) ve Barcelona (100) 100 gol barajına ulaşan diğer takımlar
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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