100’ler kulübüne en yakın Türk takımı
Cimbom, Karabük’e attığı 7 golle 80 gole ulaştı. Hedef; PSG, M.City, Real Madrid, Barça, Liverpool ve Porto’nun yer aldığı 100’ler Kulübü
PSG'den 140 gol
FRANSIZ temsilcisi PSG, bu sezon attığı 140 golle Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde en skorer ekip durumunda. Unai Emery'nin öğrencileri 43 karşılaşmada 3.25 gol ortalaması yakaladı. Manchester City, 118 golle onu izliyor. Real Madrid (106), Liverpool-Porto (105) ve Barcelona (100) 100 gol barajına ulaşan diğer takımlar
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:05
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
100’ler kulübüne en yakın Türk takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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