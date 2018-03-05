Sıradaki hedef şampiyonluk
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Türkiye'ye alışmakta zorlanmadığını söyleyen Gomis, "Biz Afrikalı oyuncular bize ilgi gösterilmesini seviyoruz ve bunun karşılığını vermek için daha sonrasında adeta can atıyoruz. G.Saray taraftarı beni çok iyi ağırladı ve ben de elimden geleni yapıyorum" dedi. "Türkiye'de hedefim 25 goldü. 10 kala bu bu hedefi gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk için daha fazlasını vereceğim" dedi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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