Sıradaki hedef şampiyonluk – Fotomaç – 05 Mart 2018
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HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Sıradaki hedef şampiyonluk

    Sıradaki hedef şampiyonluk
    , BeIN Sports'un Fransa versiyonuna önemli açıklamalar yaptı. 4 gol attığı Karabük maçının ardından gerçekleştirilen özel röportajda , "Benim 'da 23 maç sonunda 24 gole ulaşmış olmamın ligin seviyesi ile alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü sizin bildiğiniz gibi Süper Lig'de bunu gerçekleştirebilen yabancı sayısı çok az. 24 gol az değil " ifadesini kullandı.

    TARAFTARA TEŞEKKÜR
    'ye alışmakta zorlanmadığını söyleyen Gomis, "Biz Afrikalı oyuncular bize ilgi gösterilmesini seviyoruz ve bunun karşılığını vermek için daha sonrasında adeta can atıyoruz. G.Saray taraftarı beni çok iyi ağırladı ve ben de elimden geleni yapıyorum" dedi. "'de hedefim 25 goldü. 10 kala bu bu hedefi gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk için daha fazlasını vereceğim" dedi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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