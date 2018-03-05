L’Equipe’te manşet – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    L’Equipe’te manşet

    L’Equipe’te manşet
    L'Equipe gazetesi, 'in ilk yarıda 4 gol atıp rekor kırmasına geniş yer verdi. Gazete, 4 gollük performanstan övgüyle bahsettiği yazıda, "Gomis, G.Saray tarihine" ifadesini kullandı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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