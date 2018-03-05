Cengiz’den Özbek yalanlaması – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Cengiz’den Özbek yalanlaması

    Cengiz’den Özbek yalanlaması
    Kulübü Başkanı , kendisi hakkında çıkan, "Mayıs ayındaki genel kurulda ikinci başkan olarak 'in listesine girecek" iddialarına sert bir yanıt verdi. Cengiz, "Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına! Bu yalanları kim nereden uyduruyor bilmiyorum. Tamamı hayal ürünü" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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