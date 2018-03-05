Black Panther
Karabük maçında 24 gole ulaşıp Galatasaray’da ‘en çok gol atan yabancı’ unvanını aldı. Şimdi gözü Alex de Souza’nın 28 gollük rekorunda... Başarılı futbolcu, “Tarih beni yazacak” diyerek iddialı konuştu
G.SARAY KAZANIYOR
Galatasaray'ın bu sezon Bafetimbi Gomis'in gol kaydettiği maçlarda yüzü gülüyor. Sarıkırmızılılar, Başakşehir ve Antalyaspor deplasmanları haricinde Gomis'in ayağından gol bulduğu 14 maçın 12'sinde rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Gomis, bu sezon ligde attığı 25 golle kariyerinde en çok lig golü ürettiği sezonu yaşıyor. Henüz ligin bitimine 10 hafta olmasına karşın 24 gol atan Gomis, geçen sezon Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya'da 31 maçta ürettiği 20 golü, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 23 maçta geçmeyi başardı.
SÜPER MARİO'YU GEÇTİ
Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine de adını yazdırdı. 23 maçta 24 gole ulaşan oyuncu, Galatasaray'ın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Gomis'ten önce bu rekor 2000-2001 sezonunda ligde 22 gole imza atan Mario Jardel'e aitti. Gomis daha önce Lyon'da 2011-12 sezonunda 25, 2012-13 sezonunda 21, 2013-14 sezonunda 22 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da ligde 20 toplamda 21 gol atan Gomis, Galatasaray ile ligde 24 kupada 3 gol atarak hem ligdeki hem toplamdaki kariyer rekorunu kırmış oldu. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu ise 2010- 2011 sezonunda 28 gol atan Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza olmuştu. Gomis kalan 10 haftada 5 gol atarsa rekorun tek sahibi olacak.
ALEX DE SOUZA SIRADA
Gomis'in önünde bulunan diğer isimler ise Mario Gomez 26 gol (2015-16) ve 25 golle 1995-96 sezonunda gol kralı olan Shota Arveladze... Lig tarihine adını yazdırmak isteyen 32 yaşındaki yıldız, "4 gol attığım için çok mutluyum. Bundan sonra da Alex'in rekorunu kırarak tarihe adımı yazdırmak istiyorum" dedi.
MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
Bafetimbi Gomis: Çok mutluyum. Galatasaray 25 golü atacak bir oyuncu arıyordu, ben de buna talip oldum. Kendi rekorumu kırdım. Beraber çalıştığım herkese, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Onlara gollerimle borcumu ödemeye çalışıyorum.
TOPU EVE GÖTÜRDÜ
Geçen hafta hat-trick yaptığı topu evine götüren Gomis, bu hafta da 4 gol attığı topu arkadaşlarına imzalatıp yanına almayı unutmadı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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