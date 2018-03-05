Black Panther

, Galatasaray'da gösterdiği olağanüstü performansla hem sarı- kırmızılı taraftarları hem de futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Sezon başında Premier Lig ekiplerindenkadrosuna kattığı golcü,7-0 kazandığımaçında 4 gol daha atarak gol sayısını 24'e çıkardı ve gol krallığının bir numaralı adayı konumuna geldi.ile arasındaki farkı 6'ya çıkaran Gomis ayrıca, Karabük deplasmanında takımı adına ilk yarıda kaydettiği 4 golle birlikte tarihe de geçmeyi başardı.bu sezongol kaydettiği maçlarda yüzü gülüyor. Sarıkırmızılılar,vedeplasmanları haricinde Gomis'in ayağından gol bulduğu 14 maçın 12'sinde rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Gomis, bu sezon ligde attığı 25 golle kariyerinde en çok lig golü ürettiği sezonu yaşıyor. Henüz ligin bitimine 10 hafta olmasına karşın 24 gol atan Gomis, geçen sezon Fransa Lig 1 takımlarından31 maçta ürettiği 20 golü, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 23 maçta geçmeyi başardı.

attığı goller ile Galatasaray tarihine de adını yazdırdı. 23 maçta 24 gole ulaşan oyuncu, Galatasaray'ın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.önce bu rekor 2000-2001 sezonunda ligde 22 gole imza atanaitti. Gomis daha önce Lyon'da 2011-12 sezonunda 25, 2012-13 sezonunda 21, 2013-14 sezonunda 22 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezonligde 20 toplamda 21 gol atan Gomis, Galatasaray ile ligde 24 kupada 3 gol atarak hem ligdeki hem toplamdaki kariyer rekorunu kırmış oldu.Lig'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu ise 2010- 2011 sezonunda 28 gol atan Fenerbahçe formasıylaolmuştu. Gomis kalan 10 haftada 5 gol atarsa rekorun tek sahibi olacak.önünde bulunan diğer isimler ise26 gol (2015-16) ve 25 golle 1995-96 sezonunda gol kralı olan... Lig tarihine adını yazdırmak isteyen 32 yaşındaki yıldız, "4 gol attığım için çok mutluyum. Bundan sonra darekorunu kırarak tarihe adımı yazdırmak istiyorum" dedi.Bafetimbi Gomis: Çok mutluyum. Galatasaray 25 golü atacak bir oyuncu arıyordu, ben de buna talip oldum. Kendi rekorumu kırdım. Beraber çalıştığım herkese, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Onlara gollerimle borcumu ödemeye çalışıyorum.Geçen hafta hat-trick yaptığı topu evine götüren Gomis, bu hafta da 4 gol attığı topu arkadaşlarına imzalatıp yanına almayı unutmadı.