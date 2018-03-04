Kewell’dan mesaj – Fotomaç – 04 Mart 2018
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HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’dan mesaj

    Kewell’dan mesaj
    'ın eski yıldızlarından Harry teknik direktör olmayı futbolcu olmaktan daha çok sevdiğini söyledi. İngiltere 2. Lig takımlarından Crawley'in menajerliğini yapan Kewell, "Galatasaray'da çalıştığım Rijkaard favori teknik direktörüm. Çok şey öğrendim. Daha önce hiçbir hocamda görmediğim fikirlerim vardı." ifadelerini kullandı.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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