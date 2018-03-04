Garry durmuyor! – Fotomaç – 04 Mart 2018
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HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    durmuyor!

    Garry durmuyor!
    G.Saray'ın son haftalarda hücumdaki en etkili isimlerinden olan Rodrigues dün de fazla mesaideydi. 27 yaşındaki futbolcu Karabük'ün sağ kanadını her pozisyonda zorladı. Güzel bir kafa golü kaydeden Yeşil Burun Adalı oyuncu, son 8 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste ulaştı.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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