2 taraftara 4.5 yıl – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    2 taraftara 4.5 yıl

    2 taraftara 4.5 yıl

    Geçtiğimiz sezon ile arasında oynanan derbide tribünden attıkları yabancı madde ile yardımcı hakem Tarık Ongun'u yaralayan iki sarı-kırmızılı taraftara 4.5 yıl hapis cezası istendi

    İddianamede, "Kamu görevlisi hakeme yönelik görevinden dolayı kasten yaralama" suçundan 4.5 yıla kadar hapis istendiği kaydedildi.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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